العاملون بالمؤسسة السودانية للاعاقة يستعجلون المفوضية بحسم التجاوزات

التاريخ: 26-يناير-2020
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اشتكى عدد من العاملين بالمؤسسة السودانية للاشخاص ذوي الاعاقة من تماطل مفوضية العون الانساني في اصدار قرار حول التجاوزات المالية والادارية التي تورط فيها القيادي بالنظام المخلوع وأمين مجلس أمناء المؤسسة علي عثمان محمد طه والأمين العام للمؤسسة يوسف سالم طه.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم لينا الشيخ قد وجهت في وقت سابق المفوضية باصدار قرار حول تلك التجاوزات خلال أسبوع واحد، وقال العاملون لصحيفة الجريدة الجريدة: مر على توجيهات الوزيرة أكثر من شهرين ولم تصدرالمفوضية قرارها حتى أمس، وهددوا باللجوء الى نيابة الفساد بعد فشل المفوضية في حل أزمة المؤسسة السودانية لذوي الاعاقة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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