رسائل تهديد تلاحق رئيس لجنة التحقيقات في مجزرة فض الاعتصام

التاريخ: 26-يناير-2020
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كشف رئيس لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بمجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب عن تعرضه لتهديدات عبر رسائل من مجموعة لم يسمها، وقال أديب، إن تلك المجموعة ظلت تلاحقه عبر رسائل في وسائط التواصل الاجتماعي في صفحته الشخصية على (الفيس بوك)، واتهم تلك المجموعة بالتورط في شن حملات ضده، وأردف:(اذا اتضح لنا أن هؤلاء يعملون لصالح جهة تريد إخفاء الحقائق عن اللجنة قطعاً لن نتردد باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بضبطهم ومعاقبتهم وهم ليسو ببعيدين عن القانون، وكل ما قاموا بكتابته موجود على صفحتي واذا تم مسح تلك الرسائل لدينا المقدرة لإعادتها).
وأكد رئيس لجنة التحقيق بحسب صحيفة الجريدة، التزامه بالحيادية والمهنية التامة والنزاهة، وأعرب أديب عن أمله في أن تصل اللجنة للنتائج المرجوة خلال الزمن المسموح به، وأقر بوجود عثرات تعترض عمل اللجنة تتمثل في توفير الدعم المالي واللوجستي وشدد على ضرورة دعم اللجنة بخبرات متخصصة في الأدلة الجنائية لكشف بينات وأدلة تحتاج لاخضاعها لفحص دقيق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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