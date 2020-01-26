التيار المناهض لكيان الشمال: ما تم الاتفاق عليه لا يعنينا

أكد عضو التيار المناهض لكيان الشمال زهير الدالي بأن أي اتفاق يتم ابرامه من قبل لجنة التفاوض بجوبا مع الكيان لا يمثلهم ولا يعنيهم في شيء.

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ووصف الدالي في تصريح لصحيفة الجريدة، ماتم الاتفاق عليه في جوبا بالحبر على الورق فقط، مؤكداً انهم اذا كانت لديهم أي مطالب ستكون عبر الاجسام المطلبية بالخرطوم. وجدد رفضه لمن يمثلون الكيان بالمفاوضات، وقطع بعدم شرعيته، وأكد الدالي استمراريتهم في مناهضة الكيان حتى تحقيق مطالب الاقليم وجميع الاقاليم بالبلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)