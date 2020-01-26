التاريخ: 26-يناير-2020
5 مشاهدة
أكد عضو التيار المناهض لكيان الشمال زهير الدالي بأن أي اتفاق يتم ابرامه من قبل لجنة التفاوض بجوبا مع الكيان لا يمثلهم ولا يعنيهم في شيء.
ووصف الدالي في تصريح لصحيفة الجريدة، ماتم الاتفاق عليه في جوبا بالحبر على الورق فقط، مؤكداً انهم اذا كانت لديهم أي مطالب ستكون عبر الاجسام المطلبية بالخرطوم. وجدد رفضه لمن يمثلون الكيان بالمفاوضات، وقطع بعدم شرعيته، وأكد الدالي استمراريتهم في مناهضة الكيان حتى تحقيق مطالب الاقليم وجميع الاقاليم بالبلاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر التيار المناهض لكيان الشمال: ما تم الاتفاق عليه لا يعنينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.