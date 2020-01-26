ندوة حول القطاع المصرفي بمعرض الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تنظم وزارة التجارة والصناعة والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة صباح غداً الأحد بارض المعارض ببري ندوة حول القطاع المصرفي بالبلاد المشاكل وإمكانية التطور وذلك ضمن فعاليات الدورة (37) لمعرض الخرطوم الدولي.

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