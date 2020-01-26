رامي ربيعة: فوز الهلال على بلاتينيوم عقد المجموعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال رامي ربيعة، مدافع الأهلي المصري، إن فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم بطل زيمبابوي (1-0)، عقد حسابات المجموعة الثانية، قبل مواجهة فريقه مع ضيفه النجم الساحلي التونسي، غدا الأحد، في خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ربيعة، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “نعيش حالة من التركيز الشديد، من أجل تحقيق الفوز.. الجميع داخل الفريق يقدر جيدًا صعوبة الموقف، بعد تعقد المجموعة بفوز الهلال اليوم على بلاتينيوم، لكننا قادرون على الخروج من هذا الموقف”.

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وأردف: “معدن لاعبي الأهلي يظهر دائمًا في المواقف الصعبة، وجماهير النادي تعي هذا الأمر جيدًا، ومن ثم سنقاتل من أجل تحقيق الفوز غدًا، وسنكون على قلب رجل واحد.. الجهاز الفني يتعامل بشكل نفسي أكثر من رائع مع اللاعبين”.

وأتم بقوله: “لا نفكر سوى في مواجهة الغد، وننتظر جماهيرنا العظيمة لدعمنا ومساندتنا، وهو أمر مهم في المشوار الإفريقي”.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية من المسابقة، برصيد تسع نقاط، بالتساوي مع الهلال الوصيف، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث، برصيد سبع نقاط.