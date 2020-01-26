إرتباك كبير في سوق العملات الأجنبية وأسعار جديدة للدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه السوداني، ارتباكاً في تعاملات السبت وصباح الاحد. وتداول متعاملون سعر الدولار بـ (٩٥) جنيهاً للشراء، و(٩٦) جنيهاً للبيع. وقال أحد المتعاملين، أن عدد قليل من التجار تداولوا الدولار بواقع (٩٦) جنيهاً للشراء، و(٩٧) جنيهاً للبيع منتصف النهار. وقال متعاملون أن السوق يشهد حالة انخفاض في الطلب وارتباكاً في الحراك، أرجعوه لتخوفات التجار من تراجع سعر الدولار أمام الجنيه نتيجة لقرارات حكومية. وتم تداول الريال السعودي بـ (٢٥.٥٠٠) جنيهاً، والدرهم الإماراتي (٢٦) جنيهاً، واليورو (١٠٥) جنيهات المادة السابقة تفاصيل مثيرة بشأن إختلاف توقيع محافظ البنك المركزي في الأوراق النقدية المقالة القادمة رامي ربيعة: فوز الهلال على بلاتينيوم عقد المجموعة

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