تفاصيل مثيرة بشأن إختلاف توقيع محافظ البنك المركزي في الأوراق النقدية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف موقع (تاسيتي نيوز) تفاصيل مثيرة بشأن اختلاف توقيع محافظ البنك المركزي السابق الراحل حازم عبد القادر في الأوراق النقدية فئة الـ (50) جنيهاً. وقال شقيق المحافظ الأسبق د. كمال عبد القادر للموقع أنه نصح شقيقه بكتابة إسمه ليحفظ حقه التاريخي على غرار محافظي بنك السودان التاريخيين.

واختلفت توقيعات محافظ البنك المركزي الأسبق على الورقة النقدية فئة الـ (50) جنيهاً الخضراء والحمراء، حيث تحمل الأولى الصادرة في مارس2017م توقيعه، بينما يبرز إسمه مكتوباً في الثانية. وسرت في وقت سابق شائعة حول أن اختلاف التوقيعات بين الورقتين يعود لرفض حازم التوقيع، وهو ما قاد لإشتباه حول وفاته بتركيا. وأكد كمال أن حازم رفض فكرة الطباعة الزائدة خصوصاً في ظل تبنيه سياسة انكماشية واضاف: حازم وجنقول أصرا على إدارة أزمة السيولة بمهنية وتشددا في رفض الطباعة خوفاً من التضخم وأنها تقود إلى تدهور الجنيه، فضلاً عن اختلاف حازم مع النظام البائد في معركة القطط السمان التي قام خلالها بإيقاف شركة سوار المملوكة لأحد أشقاء المخلوع. وكشف كمال عن تلويح حازم بالإستقالة، منوهاً إلى عزم شقيقه الإستقالة عقب عودته من تركيا.