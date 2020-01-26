القراي: لا نريد إخراج الدين عن المنهج

أكد مدير المناهج د. عمر القراي، على المضي قدماً لتغيير المناهج رغم اللغط والجدل الكثيف حول استبعاد الدين عن المنهج.

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وقال القراي لدى مخاطبته المؤتمر الدولي للتعليم بقاعة الصداقة أمس: لا نريد إخراج الدين عن المنهج، بل نريد أن نجعل مقرراتنا المدرسية أكثر لطفاً، وأضاف أن النظام السابق تعمد تدمير المجتمع من خلال المناهج التي تفتقر للكثير من المعلومات، وتابع: أبناؤنا لا يعرفون شيئاً عن مناطقهم والدول المجاورة لهم.

وأشار إلى تحديات كبيرة تواجه التعليم تتمثل في التسامح والتعايش رغم التنوع في البلاد، مشيراً إلى الاهتمام بالتعليم الفني، فضلاً عن الاهتمام بالفنون الجميلة والموسيقى لترقية الروح والإحساس لدى الطلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)