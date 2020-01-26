التاريخ: 26-يناير-2020
5 مشاهدة
كشفت متابعات عن زيادة مفاجئة في تعرفة المواصلات حيث ارتفعت تعرفة “الهايس” من امدرمان الى الخرطوم الى 20 جنيهاً بدلا عن 10 جنيهات , وسعر “الطرحة” الامجاد الى 50 جنيه بدلاً عن 30، وارتفعت تعرفة الحافلة الكبيرة من السوق المركزي الخرطوم الى 10 بدلا من 5 جنيه.
واشتكى عدد من المواطنين من استمرار أزمة المواصلات بالخرطوم خاصة في الفترة المسائية، ووصف المواطنون في حديثهم لصحيفة الجريدة، سائقي المركبات تلك الزيادات بغير المبررة.
وانتقدوا تجزئة الخط الواحد الى عدة خطوط وغياب الرقابة لضبط حركة المواصلات، وطالب المواطنين بضروره تدخل الادارة العامة للنقل والمواصلات لوضع تعرفة محددة لحل الفوضى التي تسبب فيها سائقو المركبات لعدم التزامهم بالتعرفة المحددة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر زيادات في تعرفة المواصلات بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.