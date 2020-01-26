مجهولان يحطمان عيادة د. علي بلدو

التاريخ: 26-يناير-2020
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هاجم مجهولان تبدو عليهما أعراض المرض وتعاطي المخدرات صباح أمس، المركز الطبي للدكتور واستشاري الأمراض النفسية علي بلدو بشارع الدكاترة قرب مستشفى أم درمان التعليمي، وقاما بإرهاب المنتظرين من المرضى ومرافقيهم وكسر إقفال العيادة وسرقة دفتر خاص بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً.
وأتلف المجهولان الكروت والسجلات الخاصة بمرضى علاج الإدمان، ودمرا جهاز الحاسوب الخاص بالدراسات والتوثيق، فضلاً عن كسر الأبواب والنوافذ وتهشيم إحدى السيارات الخاصة.
وأفاد موظف استقبال العيادة بأنه عقب حضوره للمركز تم إبلاغه بالأمر، وأكد له شهود العيان أن المجهولين قاما بالفرار على متن عربة بوكس بيضاء مظللة وبدون لوحات.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مركز الدكتور علي بلدو للاقتحام، وكان بلدو نوه إلى تفشي إدمان المخدرات في المجتمع، ووصف الأمر بالقنابل الموقوتة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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