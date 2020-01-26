لكشف عن معلومات جديدة عن وزراء الدولة بالخارجية والسفراء

أكّدت مصادر بوزارة الخارجية أنّ كلّ الترتيبات الخاصة بتخصيص مكتب وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين قد اكتملت، ويتوقّع أنّ يباشر مهامه عقب أدائه للقسم مباشرة.

وعزت المصادر تأخر أداء وزراء الدولة القسم لوجودهم خارج البلاد، ويتوقّع حضورهم وأدائهم للقسم في أيّ وقتٍ.

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إلى ذلك وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ وزارة الخارجية رفعت بعض ترشيحاتها الخاصة بسفراء لرئاسة بعثاتها الخارجية الشاغرة إلى رئيس مجلس الوزراء. ويرجح أنّ يتمّ اختيار السفراء الأيام المقبلة لملء السفارات الشاغرة لأكثر من خمسة أشهر.

يذكر أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك كان قد أعلن في حوار الأسبوع الماضي أن الإجراءات تمضي لاختيار السفراء لرئاسة البعثات الخارجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)