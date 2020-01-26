والي شمال دارفور يكشف عن صرف مرتبات باسماء متوفين ومغتربين

كشف والي شمال دارفور اللواء ركن مالك الطيب خوجلي عن تجاوزات مالية فيما يلي صرف مرتبات باسماء متوفين ومغتربين لفترة طويلة عبر تواكيل، مشيراً الى تشكيل لجنة تطوف على محليات الولاية للتحقيق حول الأمر وتقصي المزيد.

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وقال الوالي بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان هنالك ملفات فساد مفتوحة ذد جهات – لم يسمها- جار التحقيق حولها وفي انتظار ما تسفر عنه لجان التحقيق، وأضاف: ولا نريد ان نكشف المغطى ولكن بعد ان تنتهي لجنة التحقيق.

وانتقد مالك دور المنظمات الاجنبية تجاه النازحين في الفترة السابقة، مشيراً الى انها ظلت تعمل بمعزل عن الحكومة وانه حكومته تسلمت مقار بعثة اليوناميد وتم تخصيصها لاغراض مدنية، وباهى مالك بالاستقرار الامني الذي تعيشه ولايته خاصة على الحدود مع ليبيا وتشاد، وأبان ان كل مشاكل الولاية تهون أمام قضية المياه والتي وصفها بالمتجذرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)