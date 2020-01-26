اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

والي شمال دارفور يكشف عن صرف مرتبات باسماء متوفين ومغتربين

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 26-يناير-2020

2 مشاهدة

والي شمال دارفور يكشف عن صرف مرتبات باسماء متوفين ومغتربين

 

كشف والي شمال دارفور اللواء ركن مالك الطيب خوجلي عن تجاوزات مالية فيما يلي صرف مرتبات باسماء متوفين ومغتربين لفترة طويلة عبر تواكيل، مشيراً الى تشكيل لجنة تطوف على محليات الولاية للتحقيق حول الأمر وتقصي المزيد.

 

Advertisements

وقال الوالي بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان هنالك ملفات فساد مفتوحة ذد جهات – لم يسمها- جار التحقيق حولها وفي انتظار ما تسفر عنه لجان التحقيق، وأضاف: ولا نريد ان نكشف المغطى ولكن بعد ان تنتهي لجنة التحقيق.

 

 

وانتقد مالك دور المنظمات الاجنبية تجاه النازحين في الفترة السابقة، مشيراً الى انها ظلت تعمل بمعزل عن الحكومة وانه حكومته تسلمت مقار بعثة اليوناميد وتم تخصيصها لاغراض مدنية، وباهى مالك بالاستقرار الامني الذي تعيشه ولايته خاصة على الحدود مع ليبيا وتشاد، وأبان ان كل مشاكل الولاية تهون أمام قضية المياه والتي وصفها بالمتجذرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والي شمال دارفور يكشف عن صرف مرتبات باسماء متوفين ومغتربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا