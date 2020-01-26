لجان مقاومة بري تضبط مخبزاً ينقص وزن قطعة الخبز إلى النصف

ضبطت لجان المقاومة ببري اللاماب مخبزاً ينقص وزن قطعة الخبز من “40” جراما الى “20” جراماً.

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وقال عضو لجنة المقاومة محمد سعيد ان شكاوى وصلتهم من مواطنين بصغر حجم قطعة الخبز من مخبز شهير ببري، واضاف انهم تحركوا الى المخبز بصحبة الشرطة الفيدرالية ودخلوا الى الفرن ووجدوا احجام الخبز صغيراً جداً، مشيرا الى ان صاحب المخبز نفى في البداية ان يكون في الاوزان نقص، بان قطعة الخبز يقل وزنها بعد اخراجها من المخبز، واوضح عضو اللجنة انهم طبلوا منه عجنة عيشة ووزناها ووجدوا وزنها 20 جراما بالرغم من الحجم المطلوب 45 جراما وبعدها تحركوا نحو نيابة حماية المستهلك وهي نيابة متخصصة ووجدوا جندي اخبرهم بانه غير مسؤول عن استقبال شكاوى وان وكيل النيابة لا يعمل يوم السبت ولن يحضر الا يوم الاحد وانه طلب منهم الرجوع الى منازلهم والحضور مجدداً يوم الاحد لفتح البلاغ، وابان انهم تحركوا نحو ادارة الامن الاقتصادي، وان الاخيرين قالوا انهم ليس تخصصهم.

وناشد صالح بحسب صحيفة السوداني الدولية، وزير التجارة بالتشديد على راقبة الافران منوها الى عدم وجود تغيير ملموس وقرارات ملموسة بعد الثورة لمعاش المواطن. وأردف: “لم نثر ليجلس مدني على مكتبه ويعملها لينا كلها اجتماعات”. واضاف انهم يحتاجون الى قرارات ثورية وقوية وحازمة من وزارة التجارة فيما يلي معاش الناس، وأشار الى وجود 4 شركات تعمل في الدقيق وتسلم الدقيق للوكلاء ليسلموه وكلاء آخرين داخل الاحياء وكل وكيل يضع نسبته على الدقيق، وصاحب المخبز ايضا يضع ربحه على الدقيق فيصل الى المواطن باسعار مرتفعة، وناشد مدني ان يصدر قراراً بان يسلم الدقيق من المصنع الة ى اصحاب المخابز مباشرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)