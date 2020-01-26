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مصادر رئاسية: “البرهان” بصحة جيدة

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التاريخ: 26-يناير-2020

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مصادر رئاسية: “البرهان” بصحة جيدة

نفت مصادر عليمة بالقصر الجمهوري، ما يثار بشأن إصابة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بذبحة خلال الأسبوع الماضي.

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وأكدت المصادر أمس، أن البرهان بصحة جيدة بحسب صحيفة الصيحة، ويواصل رئاسته لاجتماعات المجلس السيادي بشكل طبيعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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