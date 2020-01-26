التاريخ: 26-يناير-2020 فى : أخبار 22 مشاهدة نفت مصادر عليمة بالقصر الجمهوري، ما يثار بشأن إصابة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بذبحة خلال الأسبوع الماضي. Advertisements وأكدت المصادر أمس، أن البرهان بصحة جيدة بحسب صحيفة الصيحة، ويواصل رئاسته لاجتماعات المجلس السيادي بشكل طبيعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر رئاسية: “البرهان” بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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