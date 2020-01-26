ندرة في ادوية الملاريا

كشفت جولة ميدانية بولاية الخرطوم عن ندرة في دواء الملاريا بعدد من الصيدليات ونقص للعقار ذاته بصيدليات التأمين الصحي.

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فبينما انعدم دواء الملاريا من كثير من صيدليات الولاية لم توجد حقن الملاريا في صيدليات الإمدادات الطبية التي تتوفر فيها خدمة التأمين الصحي.

وقال د. أحمد بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن “الارتيميثير” و”بالأرتيثير” معدومتان تماما من كل الصيدليات، وان المتوفر في بعض الصيدليات حبوب “كوارتم”، وأضاف انه بعد سحب “الارتيميثير”، البديل “الكينين”، مبيناً ان العقار الذي كانت توفره الامدادات الطبية اصبح فيه ندرة.

وذكر أحمد ذاته ان هنالك أدوية كثيرة منقذة للحياة تفتقر لها الصيدليات ممثلة في ادوية الأمراض المزمنة وأدوية الطوارئ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)