الصيحة: * (مامون حميدة) و(وداد) بـ (الثراء الحرام) للتحقيق اليوم * (الصيحة) تكشف معلومات جديدة عن وزراء الدولة بالخارجية وترشيحات السفارات * مدمنان يهاجمان مركز (بلدو) ويهشمان الأبواب ويسرقان دفتر الأدوية المخدرة * مجلس الوزراء يوجه بسحب ترخيص المركبات غير الملتزمة بخطوط المواصلات والتعرفة السوداني الدولية: * (الفاخر) تكشف عن تهريب (200) كيلو جرام من الذهب يومياً * مجلس الوزراء يتخذ إجراءات لضبط الأسعار وحسم أزمة الخبز والوقود الجريدة:

* رسائل تهديد تلاحق رئيس لجنة التحقيقات في مجزرة فض الاعتصام * المهدي يهاجم الفكر الشيوعي والبعثي والإخواني والعلمانية المجهر: * (الصادق المهدي) يدعو إلى توسعة قوى الحرية والتغيير Advertisements * (الهلال) يهزم (بلاتينيوم) وينعش حظوظه في التأهل لربع نهائي أبطال افريقيا آخر لحظة: * وزير: صراعات مسؤولين سابقين أنتجت (خوازيق) * الحكومة تتوعد المتسببين في الأزمات * القرا: نريد ان تكون المقررات أكثر لطفاً الدار: * (الدار) تنشر معلومات مهمة عن مرض كرونا الصيني القاتل وعلاقته بالسودان * طعن توأم ووفاته بالجزيرة * ربة منزل تتفاجأ بهجوم على شقتها بالصافية * وفاة مواطن بضربة بونية بالنيل الابيض * مدير مستشفى اردني شهير: شاهدت الأساطير ولكن الحوت السوداني هو الأسطورة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس والفيزياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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