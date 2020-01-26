- 1/2
- 2/2
الأحد 26 يناير 2020
وصل إلى الخرطوم، مساء السبت، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم اشتاينر، على رأس وفد من مسئولي الأمم المتحدة؛ للقاء كبار المسئولين السودانيين، خلال زيارة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.
وكان في استقبال المسئول الدولي في مطار الخرطوم، السفيرة إلهام ابراهيم محمد الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، والسفيرة نادية محمد خير مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة.
وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - إن الزيارة تأتي في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعهدات التي قدمها البرنامج للحكومة الإنتقالية، ومتابعة لنتائج لقاء اشتاينر مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي.
وتهدف الزيارة إلى دعم جهود التنمية المستدامة بالسودان، ورفع الكفاءة المؤسسية، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني بالمشروعات التنموية الحيوية، وتنفيذ برامج بناء القدرات للعاملين بالدولة، وبناء السلام، والمساهمة في استقطاب دعم المجتمع الدولي للسودان.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبدأ زيارة إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.