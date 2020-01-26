الحكومة تتخذ إجراءات رادعة لضبط الأسعار

الأحد 26 يناير 2020

قرر مجلس الوزراء السوداني اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي جهة تتسبب في إحداث الأزمات في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالدقيق والوقود والمواصلات العامة.



وعقد المجلس اجتماعا استثنائيا برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك خارج مقره خلال يومي الجمعة والسبت، ناقش فيه الأوضاع الراهنة وعدداً من القضايا ذات الصفة العاجلة.

وقال فيصل محمد صالح وزير الإعلام المتحدث الرسمي للحكومة السودانية، إن مجلس الوزراء قرر اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وأكد أن المجلس طلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات استلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة على المدى القريب والبعيد، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات، مشيدا بدور لجان المقاومة في الرقابة.

وكون المجلس فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتة للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لذلك، من ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين والمالية والداخلية والبنى التحتية وولاية الخرطوم.

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ووجه بسحب تراخيص المركبات التي لا تلتزم بالمسارات أو التعريفة، واتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المواصلات.

واطَلع المجلس على ترتيبات وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والولايات لإنفاذ موازنة 2020، وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والعمل على قيام الخزينة الموحدة.

وأكد المجلس على قرارات القطاع الاقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ٣ شهور.

وشدد على العمل على تنظيم التعدين الأهلي بصورة تراعي حقوق المعدنين والشروط المهنية والصحية والبيئية.

وقال فيصل إن مجلس الوزراء وجه أيضا بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم الدولي.