شاهد بالفيديو.. اللاعب الزيمبابوي “سادومبا” يتحدث اللهجة السودانية ويغني أغاني الهلال (سيد البلد)

نشر محبي ومعجبي نادي الهلال السوداني على السوشيال ميديا مقطع فيديو لمحترف فريقهم السابق الزيمبابوي إدوارد سادومبا ظهر من خلاله وهو يغني أغنيات الفريق الأزرق.

وبحسب محرر أخبار الخليج 365 فقد وضح حفظ القناص الزيمبابوي لأغنيات النادي على الرغم من مغادرته للهلال منذ فترة ليست بالقصيرة, حيث ظهر ساسا وهو يردد مع الفنان أغنية (سيد البلد).

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وتوقع سادومبا فوز الهلال على مواطنه بلاتنيوم في مباراة الفريقين التي جرت اليوم بزيمبابوي وكسبها ممثل السودان كما توقع اللاعب بهدف محمد موسي الضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)