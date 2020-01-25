استمرار محاكمة أربعة متهمين قتلوا لصاً

واصلت محكمة جنايات الحاج يوسف جلساتها في محاكمة (4) متهمين بينهم ثلاثة أشقاء بقتل لص داخل منزلهم وذلك بمنطقة الحاج يوسف بشرق النيل،

وكان المتحري بحسب صحيفة (اليوم التالى) كشف في جلسة سابقة أنه وبتاريخ البلاغ أبلغ الشاكي يفيد أن المتهمين قاموا بطعن المجني عليه مما سبب له الأذى الجسيم وأضاف أنه باشر الإجراءات اللازمة، وحرر اورنيك جنائي للمجني عليه وتم إسعافه للمستشفى، وألقي القبض على المتهمين للتحري معهم في البلاغ المدون تحت المادة (139) من القانون الجنائي بيد أن المجني عليه توفي متأثراً بجراحه، وعدلت النيابة مادة الاتهام إلى القتل العمد تحت المادة (130) من القانون الجنائي،

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وعندها استلم أوراق البلاغ متحر آخر لمواصلة التحريات في تهمة القتل العمد وبحسب الوقائع الأولية أن لصاً تسلل إلى منزل المتهمين وأثناء ذلك استيقظ المتهمون على حركة اللص وحاولوا الإمساك به بيد أنه قاومهم وسدد طعنة لأحد المتهمين، وحدث بينهم عراك وأثناءه تلقى اللص المتسلل طعنات توفى متأثراً بها، وتم إبلاغ الشرطة وتحرك فريق إلى مسرح الجريمة برفقة مسرح الحادثة وباشرت الشرطة الإجراءات اللازمة، وأحالت جثة المجني عليه للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة بواسطة الطب الشرعي، وأوقفت المتهمين وباشرت التحريات معهم، وباكتمال أوراق البلاغ وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في القتل العمد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )