منتخب الشباب يتجمّع الأحد والمهندس يعلن (21) لاعباً في كليته

التاريخ: 25-يناير-2020 فى : رياضة 14 مشاهدة يستهل منتخب السودان تحت (20) عاماً لكرة القدم، تحضيراته للمُشاركة في البطولة العربية منتصف فبراير المقبل بالمملكة العربية السعودية، عند الساعة الثامنة من صباح غدٍ الأحد 26 يناير 2020م، وأعلن الكابتن محمد موسى المدير الفني (المكلف)، والمدرب العام للمنتخب وفق صحيفة الصيحة عن (21) لاعباً في كلية المنتخب الأولية، لينطلقوا أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم، في الموعد المحدد، Advertisements واللاعبون الذين وقع عليهم اختيار (المهندس) هم: نصر الدين محمد (هلال كادُقلي)، سيف الدين أحمد (كوبر الخرطوم)، مازن بشير (شباب ناصر الخرطوم)، مصفطى ناجي (الشعبية بحري الخرطوم)، عبد اللطيف آدم موسى (بانت عطبرة)، ناجي جمعة الأمين (المريخ الخرطوم)، نور الدين الجيلي (المريخ الخرطوم)، مؤيد سيف الدين (الجيل عطبرة)، محمد أحمد أسامة (النداء شندي)، إمام مصطفى (الزومة الخرطوم)، شرف خليل (الهدف شندي)، جون مانو (كوبر الخرطوم)، عجب علي (الوطن الدويم)، مصطفى حمد (الربيع أم درمان الخرطوم)، مصطفى مهند (الخرطوم الوطني)، الجزولي حسن (المريخ الخرطوم)، محمد عبد الهادي (هلال بورتسودان)، سفيان محمد (المريخ الخرطوم)، فارس أبو القاسم (الهلال الخرطوم)، الهميم فتحي (أركويت الخرطوم) وموسى الطيب (حي العرب بورتسودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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