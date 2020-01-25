الإدارة العامة للحج تصدر قرارات مهمة

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أصدر الأستاذ منتصر عباس محمد علي المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة العديد من القرارات بعد الوقوف ميدانياً على أحوال المعتمرين بمدينة سواكن وبناءاً على توصيات زيارة اللجنة العليا لآلية العمرة بولاية البحر الأحمر.

حيث حوت القرارات على ترتيبات التفويج للمعتمرين إلى ميناء عثمان دقنة بسواكن وذلك بالزام وكالات السفر والسياحة المصرح لها بمزاولة خدمات العمرة للعام 1441هجرية القيام بكافة الخدمات المطلوبة التي تقدم للمعتمرين داخل السودان، والزامها بالتفويج المنتظم للمعتمرين إلى ميناء عثمان دقنة بسواكن مع تمليكهم كافة المعلومات ومستنداتهم الثبوتية قبل المغادرة إلى سواكن والتأكد من تأشيرتي الدخول والخروج مع الالتزام بعدم تفويج أي معتمر إلى سواكن بدون تذاكر إلكترونية وحجوزات مؤكدة ذهاباً وإياباً بالإضافة للتأكد التام من حصولهم على تأشيرات الدخول والخروج.

كما نص القرار على تعيين الوكالات مناديب لاستقبال المعتمرين بالميناء لتكملة اجراءاتهم وتسهيل مغادرتهم وتقديم كل الخدمات المطلوبة والزام الوكالات الرئيسية بضرورة توجيه منسوبيها بحسن التعامل مع المعتمرين.

كما شمل القرار بحسب ( سونا ) إلغاء كرت الصعود للباخرة نهائياً سداً لأبواب السمسرة والفساد والتي تظهر خلال عمليات تفويج المعتمرين في موسم العمرة وسداد رسوم المغادرة والخدمات الأمنية بميناء عثمان دقنة بسواكن البالغ قدرها (56ج) ستة وخمسون جنيهاً بواسطة الشركات البحرية وتوريدها بشيك مرفق معه قائمة الركاب وذلك على غرار رسوم هيئة المواني البحرية سعياً نحو راحة المعتمرين بالتشاور مع الجهات المعنية بولاية البحر الأحمر.

وألغى القرار استمارة تأكيد الحجز الصادرة من الشركات البحرية داخل الميناء والاكتفاء بالتذكرة الالكترونيه والتأكد بواسطة جواز السفر فقط.

وعلي الجهات المعنية وضع القرارات موضع التنفيذ.