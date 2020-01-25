والي غرب كردفان يحذر من المساس بالأمن والاستقرار

حذر والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله الذين يروجون للمظاهرات والمسيرات والمتلاعبين بأمن الوطن والمواطن بأن الأجهزة النظامية ستتصدى لهم، منادياً في هذا الصدد كافة شرائح المجتمع بعدم الاستجابة لدعوات التظاهر التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار مضيفاً “لا تلاعب في أمن المواطن ”

وقال بحسب (سونا) لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بإدارية قليصة بمحلية ابوزبد والتي زارها متفقداً المرافق الصحية والتعليمية وافتتاح قسم شرطة المنطقة قال إن ثورة ديسمبر قامت من أجل سكان الهامش مبيناً أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية تحتاج تضافر الجهود والصبر والوحدة والتماسك من أجل الرفعة والنماء .

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وأوضح الوالي أن من أولويات موازنة العام الحالي الاهتمام بخدمات الصحة والتعليم والمياه.

ونادي مجتمع قليصة لتجاوز العصبية والحزبية ومضاعفة الجهد الشعبي من أجل الارتقاء بالخدمات وتحقيق الاستقرار.

وأشاد سيادته بالجهد الشعبي الذي بذله المجتمع المحلي ومساهمته في تشييد قسم الشرطة بالإدارية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)