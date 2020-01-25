بابكر سلك يكتب: الناس في شنو والنعسانية في شنو

] ملاحظ في قروبات الزعيم استنكار شديد لاعارة النعسان

] واذا لاحظنا شوية وبدقة بنجد معظم المستنكرين هم الذين استنكروا مرارا وتكرارا وجود النعسان في كشف المريخ ناهيك عن وجوده في التشكيلة

] ومن هنا يتضح لنا ان استنكار الاعارة كان لشئ في نفس يعقوب

] يعقوب جننا جن

] ونلاحظ ان البعض قد استنكر اعلان المجلس لاعارة هي في حقيقتها شطب

] واسأل اصحاب هذا الاستنكار الاخير

] لاقاكم زول جا السعودية معار؟؟؟

] السعودية مافيها اعارة .. والسعودية مافيها جنسية

] فيها تابعية لآل سعود

] والاعارة هي تابعية اللاعب للنادي المعير

] عشان كده مادايرين اعارة ولا تابعية الا لآل سعود

] ونلاحظ وجود توضيح في تلك القروبات من مدثر خيري حول شأن اعارة وشطب النعسان

] موضوعيا الكلام المنسوب لمدثر منطقي

] عشان اللاعب يمشي السعودية لازم يخلي طرفو من المريخ

] وعشان المريخ يضمن عودة اللاعب وقع معاهو عقد لسنتين تبدا بعد ستة اشهر

] هذا العقد صحيح ويوافق لوائح وقوانين الفيفا

] يبقي الشطب لما نختوا مع العقد الجديد بنطلع باعارة رغما عن انف لوائح السعودية

] ضف الي ذلك ان السنتين عمر العقد الجديد اطول من الفترة المتبقية في عقد النعسان القديم

] وازيدكم من الشعر بيت

] فيهن سنة بدون مقدم عقد

] سؤال لأل يعقوب

] بربكم هذه الصفقة مفيدة ام مضرة للمريخ؟؟؟

] ايها الناس

] ما كان لمدثر خيري ان يشرح ذلك الامر في القروبات

] فلقد تعلمنا ان الادارات ليست ملزمة بتوضيح جميع اعمالها بهذه الشفافية المطلقة

] كان علي مدثر ان يكون رده مقتضب ودبلوماسي

] مثلا يقول

] النعسان لاعب المريخ وسيعود في شهر كذا

] كده كفاية بدون تفاصيل

] ايها الناس

] ريشموند كيف؟؟؟؟

] ده حالتو بدون كفيل

] المهم

] الناس مشغولين بالاعداد للدورة التانية

] ومهمومين بنجاح الجدد وانصهارهم

] والنعسانية يتجادلون

] اعارة شطب

] شطب اعارة

] الناس في شنو والنعسانية في شنوووووو

] بالغت يا يعقوب

] المهم

] الليلة العصر الصفر مخندق في موزمبيق

] فاذا نجحت خطة النقر ستنتهي المباراة تعادل

] ويقعدوا يبكوا الاتنين

] الدرون بطيرهم

] وعلي الرغم من وجود كردنة بموزمبيق

] الا ان الزمن الظاهر لم يسعف رجل البر والاحسان لانشاء مستشفي الولادة بموزمبيق

] غايتو كان اتوفق الا يخلي القروش مع سادومبا

] ومرض ام سادومبا ماسك لعيبة الهلال كلهم

] دي محنة شنو يا اخواني

] ولكني اتخيل نجاح كبير للدمازين

] الزول ده حايزيد اهدافو الافريقية الليلة

] ايها الناس

] ريشموند كيف؟؟؟

] ايها الناس

] ان تنصروا الله ينصركم

] اها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] كان شفت يا والينا

] رغيفكم ان وجد لدينا

] لو جينا نحشي العيشة يا والينا

] الا يحشيها دكتور الاسنان الحشي ضرسا لينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال زيفة مابتشبه الرغيفه

والي لقاء

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صحيفة الانتباهة