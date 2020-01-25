بابكر سلك يكتب: الناس في شنو والنعسانية في شنو

التاريخ: 25-يناير-2020
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] ملاحظ في قروبات الزعيم استنكار شديد لاعارة النعسان
] واذا لاحظنا شوية وبدقة بنجد معظم المستنكرين هم الذين استنكروا مرارا وتكرارا وجود النعسان في كشف المريخ ناهيك عن وجوده في التشكيلة
] ومن هنا يتضح لنا ان استنكار الاعارة كان لشئ في نفس يعقوب
] يعقوب جننا جن
] ونلاحظ ان البعض قد استنكر اعلان المجلس لاعارة هي في حقيقتها شطب
] واسأل اصحاب هذا الاستنكار الاخير
] لاقاكم زول جا السعودية معار؟؟؟
] السعودية مافيها اعارة .. والسعودية مافيها جنسية
] فيها تابعية لآل سعود
] والاعارة هي تابعية اللاعب للنادي المعير
] عشان كده مادايرين اعارة ولا تابعية الا لآل سعود
] ونلاحظ وجود توضيح في تلك القروبات من مدثر خيري حول شأن اعارة وشطب النعسان
] موضوعيا الكلام المنسوب لمدثر منطقي
] عشان اللاعب يمشي السعودية لازم يخلي طرفو من المريخ
] وعشان المريخ يضمن عودة اللاعب وقع معاهو عقد لسنتين تبدا بعد ستة اشهر
] هذا العقد صحيح ويوافق لوائح وقوانين الفيفا
] يبقي الشطب لما نختوا مع العقد الجديد بنطلع باعارة رغما عن انف لوائح السعودية
] ضف الي ذلك ان السنتين عمر العقد الجديد اطول من الفترة المتبقية في عقد النعسان القديم
] وازيدكم من الشعر بيت
] فيهن سنة بدون مقدم عقد
] سؤال لأل يعقوب
] بربكم هذه الصفقة مفيدة ام مضرة للمريخ؟؟؟
] ايها الناس
] ما كان لمدثر خيري ان يشرح ذلك الامر في القروبات
] فلقد تعلمنا ان الادارات ليست ملزمة بتوضيح جميع اعمالها بهذه الشفافية المطلقة
] كان علي مدثر ان يكون رده مقتضب ودبلوماسي
] مثلا يقول
] النعسان لاعب المريخ وسيعود في شهر كذا
] كده كفاية بدون تفاصيل
] ايها الناس
] ريشموند كيف؟؟؟؟
] ده حالتو بدون كفيل
] المهم
] الناس مشغولين بالاعداد للدورة التانية
] ومهمومين بنجاح الجدد وانصهارهم
] والنعسانية يتجادلون
] اعارة شطب
] شطب اعارة
] الناس في شنو والنعسانية في شنوووووو
] بالغت يا يعقوب
] المهم
] الليلة العصر الصفر مخندق في موزمبيق
] فاذا نجحت خطة النقر ستنتهي المباراة تعادل
] ويقعدوا يبكوا الاتنين
] الدرون بطيرهم
] وعلي الرغم من وجود كردنة بموزمبيق
] الا ان الزمن الظاهر لم يسعف رجل البر والاحسان لانشاء مستشفي الولادة بموزمبيق
] غايتو كان اتوفق الا يخلي القروش مع سادومبا
] ومرض ام سادومبا ماسك لعيبة الهلال كلهم
] دي محنة شنو يا اخواني
] ولكني اتخيل نجاح كبير للدمازين
] الزول ده حايزيد اهدافو الافريقية الليلة
] ايها الناس
] ريشموند كيف؟؟؟
] ايها الناس
] ان تنصروا الله ينصركم
] اها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] كان شفت يا والينا
] رغيفكم ان وجد لدينا
] لو جينا نحشي العيشة يا والينا
] الا يحشيها دكتور الاسنان الحشي ضرسا لينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال زيفة مابتشبه الرغيفه
والي لقاء
صحيفة الانتباهة
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