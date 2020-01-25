غندور يطالب حمدوك بمراجعة أداء حكومته

طالب الرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بمراجعة أداء وزراء حكومته والتركيز على أولويات الفترة الانتقالية، وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معاش الناس، وكتب غندور على صفحته في الفيسبوك بعد صمت طويل محذراً مما أسماه الإقصاء من أجل التمكين السياسي والذي سيقود إلى مزيد من المعاناة.

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وقال غندور بحسب صحيفة (اليوم التالى ) إن السودان يواجه تحديات اقتصادية وبوادر انفلات أمني، وأضاف قائلاً: (لا نقلل من شأن أي فرد أو جهة، لكن نخشى على الوطن)، وشدّد على ضرورة مراجعة شاملة للسياسات والأولويات الحالية للحكومة وآليات التنفيذ، بما فيها أصحاب القدرات المتدنية التي لا تناسب تحديات المرحلة التي تمر بها بلادنا.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)