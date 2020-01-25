استشهاد اثنين من المكافحة أثناء مطاردة عصابة بولاية كسلا

التاريخ: 25-يناير-2020 فى : حوادث 25 مشاهدة استشهد اثنين من أفراد شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا أثناء مطاردتهم لعصابة تقوم بتهريب الدقيق على الحدود مع دولة مجاورة. Advertisements وبحسب إعلام الجمارك وفق صحيفة (اليوم التالى ) أن الرقيب شرطة منور إبراهيم والجندي شرطة مصعب عبد الله استشهدا أثناء أداء الواجب الوطني حماية للاقتصاد. وأصيب بقية أفراد القوة أثناء عملية مطاردة لعصابة تهرب الدقيق على الحدود حيث أحدثت المطاردة غباراً كثيفاً لم يتمكن سائق العربة من رؤية عمود إنارة اصطدمت به العربة مما أدى لاستشهادهما وإصابة بقية القوة بجروح وكدمات وتم إسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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