قرار مرتقب خلال ساعات بمنع المطاعم والكافتريات شراء الخبز المدعوم

التاريخ: 25-يناير-2020
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كشفت الغرفة المركزية لرقابة وتوزيع الدقيق، عن تخصيص (600) مخبز تجاري بولاية الخرطوم، للكافتيريات والمناسبات بواقع (200) مخبز لكلٍ من الخرطوم أم درمان وبحري.
وتوقع المسؤول بالغرفة، أسعد حسن مختار، في حديث لـ (صحيفة مصادر)، صدور قرار خلال الساعات المقبلة، من شأنه منع المطاعم والكافتريات من شراء الخبز من الرغيف المدعوم.
وقال أسعد، إن الخبز التجاري سيُخصص للمطاعم والمناسبات، اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي، وكشف عن استغلال (45) ألف جوال دقيق يومياً عبر التجار والأجانب والتهريب.
وأوضح في منتدى جمعية حماية المستهلك، حول “أزمة الخبز”، اليوم “السبت”، أن استهلاك الدقيق قبل انفصال الجنوب يبلغ (59) ألف جوال، في حين يصل اليوم إلى (100) ألف جوال بجميع الولايات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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