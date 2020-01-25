بابكر سلك يكتب: حمدوك وصف الرغيف

*طبعاً لا أتخيل أو أتوقع وقوف حمدوك في صف الرغيف كما توقع الأستاذ عثمان ميرغني من خلال ذلك السؤال الذي طرحه على السيد رئيس وزراء الشعب.

*وكذلك لا أتخيل حمدوك على رأس حملة ميدانية تزور المخابز لتراقب أوزان الرغيف وأمانة المخابز في استخدام حصتها من الدقيق في إنتاج الرغيف.

*ولا يخطر ببالي أن أصادف حمدوك وهو يقود حملة في الأسواق لمراقبة الأسعار وبتر تجار الحرب الذين يستغلون غفلة الحكومة الرقابية ويتاجرون بقوت الشعب.

*وبالتالي لايسع خيالي مشهد حمدوك وهو يقف بنفسه على تتبع مسيرة المركبات التي تصرف حصتها من الوقود المدعوم لأجل المواطن ثم لا تستهلك ذلك الوقود المدعوم في نقل المواطن.

*ولو رأسي ده بقى كلو أضنين مابصدق أنو حمدوك يقبض بنفسه على أولائك العطالة الذين يبيعون ويشترون الدولار والريال والدرهم والين الياباني نهاراً جهاراً.

*فمهام حمدوك أكبر من ذلك بكثير.

*وساحات عمله تختلف عن تلك الساحات المذكورة أعلاه.

*ولكن كل ذلك لايعني أن السيد حمدوك لا مسؤولية عليه في تلك الساحات.

*فالجهاز التنفيذي جهاز هرمي.

*ومن يكون في قمة الهرم عليه وضع الأسس التي يسير عليها الهرم.

*وعليه ترتيب الأولويات.

*ووزراء حمدوك أختارهم بنفسه.

*يبقى فشلهم الذي يؤدي لفشل حمدوك شخصياً لاقدر الله.

*فشل لحمدوك نسبة كبيرة في المساهمة فيه.

*فمثلاً أنا لا أفهم وزارة تختص بالصناعة والتجارة.

*ولا تتدخل لحماية المواطن عن طريق تحديد أسعار السلع المنتجة محلياً حتى ولو استدعى الأمر التنسيق مع وزارة المالية لإلغاء الكثير من أتاوات الدولة المفروضة منذ زمن الحرامية إكراماً لعيون مواطن تحملت البمبان ولم تدمع بس البشير مايرجع.

*وكثير من وزارات حمدوك أداؤها برغم قصر الفترة ألا أنه لايحقق أحلام شعب قدم ابنائه قرباناً للخلاص.

*والجواب يكفيك عنوانو.

*لذا ياحمدوك يا حبيب الشعب الفضل.

*حافظ على بقية الشعب أن كان في عمره بقية.

*وأهم مواصفات الحكومات الناجحة هو قوة الشخصية.

*فالفوضى لاتعني الحرية.

*والجوع لايقود للمدنية.

*بل يقود لقانون الغابة.

*المهم

*الزناطير في موزمبيق.

*وشايف معاهم سادومبا.

*ياربي ساسا أشتغل سمسار أراضي موزمبيقي وجاب لكردنة أرض في موزمبيق ليشيد عليها مستشفى ولادة؟.

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*غايتو هي الولاده حاصلة حاصلة.

*والسماية من ناحية واردة واردة.

*والخروف مني.

*وسيدنا الرسول وصى على الجار.

*المهم

*أمس كانت التجربة الأعدادية الأولى للدورة الثانية للزعيم سيد البلد ملك البطولات الجوية .

*كتبت قبلها.

*متمنياً أن يكون (كيجان) قد أشرك المواهب الشابة التي كسبها في صمت الزعيم سيد البلد ملك البطولات الجوية والوحيد المسجل في لوح الشرف الإفريقي دون أندية عموم السودان.

*والدون يمتنعون.

*ريشموند كيف!.

*ولا الماعندو إقامة مابلعب.

*أيها الناس

*نبطل حركات ونلتف حول الكيان.

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*كان شفت يا والينا.

*الحياة صعبت علينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال وييين حانهرب منو وييين الوطن .

وإلى لقاء.

صحيفة الانتباهة