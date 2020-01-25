وزير الدفاع يعود للبلاد من جوبا

وصل الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية وأعضاء اللجنة ظهر اليوم بعد المشاركة في مباحثات السلام المنعقدة بعاصمة جنوب السودان جوبا تحت رعاية رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير وأعضاء لجنة الوساطة .

وعبر السيد الوزير بحسب ( سونا ) عن شكره وعظيم امتنانه لشعب وحكومة جنوب السودان ولفخامة الرئيس سلفاكير لجهودهم المخلصة نحو تحقيق السلام في السودان مشيداً برئيس وأعضاء لجنة الوساطة لصبرهم ومبادراتهم المستمرة الناجحة وجهودهم المقدرة الصادقة.

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وحيا كذلك الجهود المقدرة التي بذلها الإعلام في تغطية جولات التفاوض بصورة مهنية عكست سير جولات التفاوض في مساراتها المختلفة وملكت الرأي العام التقدم المحرز فيها وأفاد أنه تم التوقيع يوم أمس الأول على الاتفاق الإطاري بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال بالمنطقتين ( الجبهة الثورية ) مشيراً إلى الترتيبات الأمنية.

وقال إنه تم عقد عدة جلسات مع وفد الجيش الشعبي قطاع الشمال اتسمت بالروح الوطنية العالية وتم من خلالها تداول المبادئ العامة المطروحة من قبل الحكومة والجيش الشعبي قطاع الشمال وتم التوصل للاتفاق الذي تم توقيعه ضمن الاتفاق الإطاري بعد مناقشات بناءة.

وأشاد وزير الدفاع باستشعار الوفدين لروح المسؤولية والحرص على تحقيق السلام والاستقرار كمدخل للتنمية والتطور بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة متمنياً أن يكون هذا الاتفاق حافزاً للمسارات الأخرى للإسراع في إكمال المناقشات حول الترتيبات الأمنية بصورة شاملة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)