بالفيديو: هدف الهلال في دوري أبطال أفريقيا في الزمن القاتل بقدم محمد موسى الضي

التاريخ: 25-يناير-2020
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استطاع فريق الهلال البقاء على حظوظه في التأهل لدور الثمانية ورفع نقاطه إلى 9 نقاط وذلك بعد أن أحرز محمد الضى الهدف الأغلى للهلال فى مرمى بلاتينوم بطل زيمبابوى في الدقيقة 84 للمباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.
كما أهدر اللاعب شاكورى لاعب فريق بلاتينيوم ركلة جزاء لفريقه في الشوط الأول .
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فإن النجم الساحلى يتصدر حالياً جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على الأهلى صاحب الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحتل الهلال السودانى المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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