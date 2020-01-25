اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بدء تخليص السيارات غير المقننة بمدينة الفاشر

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 25-يناير-2020

134 مشاهدة

بدء تخليص السيارات غير المقننة بمدينة الفاشر

تبدأ غداً الأحد بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وبمحطة جمارك محلية مليط عمليات تخليص العربات غير المقننة بالولاية وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها المجلس السيادي الانتقالي مؤخراً.

 

Advertisements

وطالب تعميم صحفي صادر من إدارة جمارك الولاية بحسب ( سونا) المواطنين من أصحاب تلك السيارات بإحضار المستندات التي تمكن من تخليص سياراتهم والمتمثلة في عقد الشراء الليبي والإقرار المشفوع باليمين وأصل وصورة من إثبات الشخصية بجانب صورة لرقم لـ(شاسيه) المنحوتة بالعربة بالإضافة إلى دفع (القيمة +الرسوم+غرامة ٥٪).

 

ونوه تعميم إدارة الجمارك إلى عمليات تخليص السيارات غير المقننة ستستمر من يوم غد الأحد ٢٦ يناير بالفاشر ومليط حتى الأحد ٩ فبراير القادم وكشف تعميم الجمارك عن عدم استثناءات بعد ذلك التاريخ.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء تخليص السيارات غير المقننة بمدينة الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا