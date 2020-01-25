عاجل.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء (اعرف التفاصيل)

السبت 25 يناير 2020

أعلن مجلس الوزراء، عقب اجتماع طارئ استمر ليومين،اتخاذ أجراءات مشددة لضبط الأسعار وحماية المستهلك. وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، ان المجلس طلب من وزارة الصناعة والتجارة تزويدها بتقرير يوميا عن إستلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة علي المدي البسيط والبعيد. وأشاد المجلس بالتعاون الذي تم بين مؤسسات الحكم في الفترة الإنتقالية وقوى الحرية والتغيير والدور الحاسم للقوات المسلحة والدعم السريع وقوات الشرطة في مواجهة التمرد الأخير. وأكد في بيان اتخاذ اجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات. واعلن صالح تكوين فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتة للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني. كما وجه مجلس الوزراء، بسحب تراخيص المركبات التي لاتلتزم بالمسارات أو التعريفة. وأكد المجلس علي تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ٣ شهور. كما وجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.

