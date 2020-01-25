السبت 25 يناير 2020 كتب محمد أمين اتفقت الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة، مالك عقار، على تكوين لجنتي للترتيبات الأمنية، لمناقشة دمج قوات الحركة ضمن الجيش السوداني الموحد. وقالت لجنة الترتيبات الأمنية في بيان اليوم (السبت) من ضمن الإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتحديد آليات القيادة والسيطرة لبرامج وقف إطلاق النار الدائم والمراحل والجداول والتوقيتات الأخرى للتنفيذ. ووقع الجانبان أمس بجوبا على اتفاق اطارئ شمل الترتيبات السياسية وتقاسم السلطة. وشدد البيان على أهمية الاتفاق على ترتيبات أمنية تنتج قوات مسلحة قومية موحدة بقدرات قتالية عالية تحمي السلام والديمقراطية وتدافع عن السودان. وأكدت اللجنة التزام الحكومة بالتوصل لإتفاق سلام شامل يرضى تطلعات الشعب السوداني وقواته النظامية بصفة خاصة والمجتمع الدولي.





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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لجان مشتركة بين الحكومة والشعبية للتفاوض حول تفاصيل الترتيبات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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