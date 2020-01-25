تطورات جديدة في سوق الدولار اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول متعاملون في سوق العملات الأجنبية سعر الدولار بواقع (٩٥) جنيهاً يوم الجمعة وصباح السبت. بينما بلغ سعر شراء الدولار (٩٤)جنيهاً. وسجل سعر الريال السعودي (٢٤.٥٠٠) و(٢٥) جنيهاً للشراء،والبيع. وأشار المتعاملون إلى توقف الحملات الشرطية خلال اليومين الأخيرين، ورجحوا استئنافها مجدداً، واوضحوا أن يوم الجمعة وبداية الاسبوع لايشهدا في العادة أية حملات أو إجراءات من السلطات.

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