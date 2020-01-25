قمة نارية في القاهرة بين الأهلي والنجم

الخليج 365 :

يأمل النجم الساحلي صاحب الـ”9″ نقاط في العودة ببطاقة التأهل من أرض مضيفه الأهلي المصري الذي يجمع”7″ نقاط، وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة (8 مرات)، عندما يتواجهان في قمة المجموعة الثانية على ملعب القاهرة الدولي غدًا”الأحد”.

ويتطلع النجم الساحلي الى تكرار تفوقه بعد فوزه ذهابا بهدف دون مقابل، وبالتالي العبور إلى ربع النهائي.

Advertisements

من جهته، يسعى الأهلي إلى استعادة لغة الانتصارات قاريًا بعد تعادله في الجولة الماضية مع بلاتينيوم بهدفٍ لكلٍ.

ويدخل “نادي القرن” المباراة بمعنويات مرتفعة لتصدره الدوري المصري بالعلامة الكاملة، كما أنّه عزز صفوفه بالمهاجم السنغالي أليوم بادجي الذي قد يشارك في أول مباراة له مع الفريق بعدما تم قيده بدلاً من المغربي وليد أزارو المنتقل الى الاتفاق السعودي بالإعارة.

وتشهد قائمة الأهلي غيابات كثيرة بسبب الإصابة أبرزهم رمضان صبحي وحمدي فتحي وسعد سمير.