الهلال يهزم بلاتينيوم الزمبابوي بهدف ويعزز فرص تأهله للدور التالي

الخليج 365 : حقق الهلال السوداني فوزا غاليا على نظيره بلاتينيوم الزمبابوي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثاني في دوري أبطال أفريقيا على ملعب الاخير في لقاء الإياب وفق متابعات أخبار السودان .

وتمكن الهلال من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة من الشوط الثاني حيث سجل لاعبه ىمحمد موسي الضي الهدف الوحيد في الدقيقة 84 من زمن الشوط الثاني وكان سجل هدف اخر في الدقيقة 63 بدافع التسلل.

وشكل لاعبي بلاتينيوم خطورة على مرمى نادي الهلال حيث اهدروا عدد من الفرص المحققة خلال مجريات الشوط الأولى كما اهدر لاعبه ضربة جزاء لينتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي ،وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الهلال بهدفين لهدف . المادة السابقة مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 بتفجير آلية عسكرية في مقديشو المقالة القادمة شركة “الفاخر” تكشف تفاصيل مبادرتها لتوفير النقد الأجنبي

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