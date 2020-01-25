مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 بتفجير آلية عسكرية في مقديشو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل شخصين على الأقل وأصيب 6 آخرين في عمل إرهابي استهدف مركبة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو.

وبحسب مسؤول في الشرطة الصومالية، محمد عبدي حسن، لوكالة “الأناضول” التركية، فإن الانفجار استهدف مركبة عسكرية، أحدى إلى سقوط جنديين وجرح آخرين تم نقلهم إلى مستشفى في منطقلة بلعد.

وبحسب الوكالة فقد أصيب أربعة جنود بجروح خطيرة، ويتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، بحسب وكالة “الأناضول”.

وتم استهداف السيارة العسكرية عند توجهها من جوهر إلى منطقة بلعد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت “حركة الشباب” عن مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في مدينة “أفغوي” في إقليم “شبلي السفلي” قتل على أثره 3 أشخاص وجرح حوالي 25 آخرين.

وأدى انفجار شاحنة مفخخة في28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل ما لا يقل عن 85 شخصا، وأصيب أكثر من 150 شخصا بجروح.