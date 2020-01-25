بعد تقطيع جثته.. مخابرات غربية تكشف عن خطة سعودية تستهدف خطيبة خاشقجي!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الاستخبارات الأميركية حثت نظيرتها البريطانية على مراقبة خديجة جنكيز، خطيبة الراحل جمال خاشقجي، وذلك بعدما علمت بوجود خطة سعودية لتتبع خطواتها داخل الأراضي البريطانية.

وذكرت الغارديان أن مصادر مخابراتية غربية أكدت أن المخابرات الأميركية أقدمت على هذه الخطوة بعد سبعة أشهر من مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأوردت الصحيفة تصريح الناشطة السعودية من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا هالة الدوسري الذي قالت فيه إن المملكة تحاول تغطية كل ما يتعلق بمقتل خاشقجي، لذلك من مصلحتها أن يظل صوت خديجة جنكيز محدود التأثير، وكذلك الأصوات المدافعة عنها

وسبق لواشنطن بوست أن نشرت تقريرا ذكر أن الإدارة الأميركية قلقة من بقاء سعود القحطاني -المستشار المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان- يعمل خلف الكواليس، في ظل وجود تقارير تحدثت عن أن خديجة وأحد أبناء خاشقجي كانا تحت المراقبة السعودية في لندن الصيف الماضي.

ونقلت الغارديان عن الخبير الأمني الأميركي أندرو ميلر قوله إن تداعيات مقتل خاشقجي لم تغير موقف الدولة السعودية بشكل جذري من معارضيها، وظلت تتابع تحركاتهم عن كثب.

وكانت خديجة قد التقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عددا من المشرعين الأميركيين، للضغط على الكونغرس لمحاسبة المسؤولين عن اغتيال خاشقجي.

ومؤخرا، أورد موقع ديلي بيست الأميركي أن عميلا مشتبها للحكومة السعودية حاول اختطاف سعودي معارض على الأراضي الأميركية، ولولا إنقاذ مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” إياه لتعرض لمصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكشف الموقع عن أن الكوميدي السعودي عبد الرحمن المطيري (27 عاما) الناشط بوسائل التواصل الاجتماعي والذي يتمتع بعدد كبير من المتابعين، ظل يتلقى تهديدات مستمرة وأحيانا يومية منذ مقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بسبب تناوله لذلك الاغتيال في قناته على اليوتيوب وحسابه على إنستغرام.