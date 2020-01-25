هذا ما قاله البرادعي عن ثورة 25 يناير التي أطاحت بـ”حسني مبارك”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك، قائلاً إن كل مصري سيكون فخوراً بثورة 25 يناير عندما يُكتب التاريخ بأمانة وموضوعية”.

وأضاف البرادعي في تغريدة على “تويتر”، (عندما يُكتب التاريخ بأمانة وموضوعية سيكون كل مصرى ومصرية فخور بثورة يناير).

ولاقت تغريدة البرادعي تفاعلاً على “تويتر” حسب ما رصدت “وطن”، ورد أحمد البقري وهو نائب رئيس اتحاد مصر قائلاً :” حتما ستشرق شمس الحرية، وان شاء الله رياح الحرية ستعود من جديد ونعود كما كنا في ملحمة يناير قوتنا في وحدتنا.. #فخور_بثورة_يناير كشاب شارك فيها منذ اليوم الأول “.

ومنذ تدشينه حسابه في تويتر 3 مارس/أذار 2010، غرد 19 مرة عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، منها 8 مرات منذ مطلع العام الحالي.

ويعد البرادعي واحدًا من أبرز من أعطوا زخمًا للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بعد 30 عامًا أمضاها في حكم البلاد.

وفي أغسطس/آب 2013، غادر البرادعي مصر، بعد فترة قصيرة من توليه منصب نائب الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، للشؤون الخارجية. وتوجه حينها إلى النمسا دون أن يعد إلى القاهرة منذ ذلك الوقت.