بهذا الشرط … طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن طهران لا نستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات.

وأضاف ظريف في حديث إلى صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أن اغتيال سليماني هو بداية انسحاب القوات الأمريكية من العراق وربما من المنطقة، مشيرا إلى أن

إيران ألحقت الكثير من الأذى بالولايات المتحدة.

وقال إن “الولايات المتحدة وبكل قوتها العسكرية لم تتمكن من منع الصواريخ الإيرانية من استهداف القواعد الأمريكية في العراق”. المادة السابقة رئيس المكسيك يواجه انتقادات شديدة بسبب حملته على المهاجرين المقالة القادمة فضيحة جديدة لترامب عن سفيرة أمريكية في تسجيل مسرب: تخلصوا منها!

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