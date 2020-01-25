بومبيو “يصب جام غضبه” على مقدمة برامج بسبب هذه السؤال !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو جام غضبه على مقدمة البرامج ماري لويز كيلي خلال مقابلة مع محطة راديو “إن آر بي”، بعد أن طرحت سؤالاً عن أوكرانيا.

قامت الصحفية خلال المقابلة بتغيير الموضوع وسألت عما إذا كان من الواجب الاعتذار من السفيرة الأمريكية السابقة في كييف، ماري يوفانوفيتش، ورد بومبيو: جئت لأتحدث عن إيران، وأضاف: أعلم ما كانت سياستنا تجاه أوكرانيا خلال السنوات الثلاث، وأنا فخور بالعمل الذي أنجزناه، بحسب ما نقلته صحيفة “ذي غارديان”.

وبعد انتهاء المقابلة قام بومبيو وانحنى ثم نظر إلى المقدمة لمدة عدة ثوان بصمت وغادر، وبعد وقت قليل تم استدعاء المقدمة للتحدث مع وزير الخارجية، حيث أظهر استياؤه الشديد من سؤالها عن أوكرانيا ثم سألها إن كان موضوع كهذا مهما بالفعل بالنسبة للأمريكيين.

سبوتنيك