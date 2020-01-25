عاجل.. طوارئ واستعدادت مكثفة بالمطارات والموانئ لمجابهة فيروس كورنا بالسودان

السبت 25 يناير 2020

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم (السبت) اتخاذ اجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كرونا. وقال مدير ادارة الطواري ومكافحة الاوبئة، بابكر المقبول، إن وزارة الصحة تتابع عن كسب جائحة فيروس كرونا. وأضاف أن ادارات الطواري عقدت اجتماع مشترك مع مكتب الصحة العالمية، للوقوف على تحوطات وزارة الصحة السودانية، تحسباً لدخول أي مصاب عن طريق الرحلات الجوية والبحرية والبرية. واشار إلى الاجتماع خلص إلى أجراء تقييم عاجل إحتياجات مركز العزل بمطار الخرطوم، ومراكز العلاج النهائي في العاصمة وموانئ بورتسودان لتقييم المنائ البحري. وقال المقبول بعد وصول نتائج التقييم سنشرع في وضع الخطة الوطنية الشاملة للاستعداد والاستجابة لجائحة (الكرونا). وأضاف بدانا تنفيذ اجراءات عاجلة الخميس الماضي، حيث اجتمعنا مع سلطات مطار الخرطوم والشركات العاملة لتفعيل انشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة للخرطوم. وأشار إلى أن احتمالات دخول المرض ليس قاصر على خطوط واحدة او بلد واحد، وسنراقب جميع خطوط الطيران، وسيفتح مركزالمراقبة بمطار الخرطوم صباح غدا (الاحد). وكشف عن تدعيم مركز المطار باربعة سيارات اسعاف، لنقل المرضى لمركز المعالجة. وأكد المقبول ان احتياجات المركز القومي تم اعدادها وجزء منها دعم من الصحة العالمية. وستعقد اللجنة العليا للطوارئ غدا الاحد اجتماعا، تضم كل الوزارات ذات الصلة والمنظمات العالمية لحماية البلاد.

