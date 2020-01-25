انعقاد مؤتمر جماعة أنصار السنة بشمال كردفان

السبت 25 يناير 2020

انعقد الموتمر العام الرابع لجماعة أنصار السنة المحمدية بولاية شمال كردفان تحت شعار( جماعة قوية مؤتلفة فاعلة) بمشاركة ولايات النيل الازرق وشمال دارفور وغرب وجنوب كردفان بحضور الاستاذ ابراهيم محمد ابراهيم ممثل حكومة الولاية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وممثلي الجامعات والأحزاب السياسية .



وجدد المؤتمر الثقة في الشيخ مطر احمد ابراهيم أمينا للجماعة لدورة جديدة وخلال محاطبته المؤتمر أشاد الاستاذ ابراهيم محمد ابراهيم ممثل حكومة شمال كردفان بالدور المتعاظم الذي ظلت تتطلع به جماعة أنصار السنة المحمدية في نشر العمل الدعوي .

وأشار الي ان هنالك مجهودات مقدرة في خارطة العمل الدعوي موكدا وقوف حكومة الولاية مع الجماعة .

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وأوضح الدكتور عصام احمد محمد بابكر نائب الامين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ان انعقاد الموتمر يجي في إطار المؤتمرات التي انتظمت كافة ولايات السودان المختلفة لإعادة البناء وإضاف أن المؤتمر يجيئ في نهاية الدورة السابقة داعيا قيادات الجماعة الى أن يكونوا سندا وعضدا للامين الجديد .

و أعرب الشيخ مطر احمد ابراهيم أمين الجماعة بولاية شمال كردفان عن شكره وتقديره لكافة قيادات الجماعة بالمركز والولاية علي هذه الثقة وأكد أن مسيرة العمل الدعوي والاجتماعي ماضية وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد انفاذ العديد من البرامج المختلفة .

و أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للموتمر أن انعقاد المؤتمر يأتي انطلاقا من مسؤوليات الجماعة من الدستور والنظام الأساسي وبعض المؤتمرات القاعدية علي مستوي محليات الولاية وفي الختام تم تجديد الثقة في الامين السابق الشيخ مطر احمد ابراهيم أمينا الولاية حتي 2024 م .