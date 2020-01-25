تفاصيل خطيرة… “صفقة القرن” تحوي ألغاما لإسرائيل تتعلق بالقدس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد نشر بعض تفاصيلها، أول أمس الخميس، كشفت قناة عبرية النقاب عن تفاصيل جديدة في “صفقة القرن”، تتعلق بمدينة القدس.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، صباح اليوم، السبت، أنها تنشر تفاصيل جديدة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم “صفقة القرن”، من بينها عدم اعتبار مدينة القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

وادعت القناة العبرية “كان” أن الخطة المقترحة تشمل فقرة مهمة تتعلق بضرورة إخلاء 60% من المستوطنات “غير القانونية” وكذلك عن تبادل أراضي بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

ولفتت القناة إلى أن القدس الغربية هي عاصمة إسرائيل المستقبلية، وليس القدس الموحدة، وذلك بحسب الخطة الأمريكية “صفقة القرن”، أو الخطة المعروفة باسم “خطة ترامب” للسلام في الشرق الأوسط، في حين يمكن للطرف الفلسطيني الإعلان عن مدينة القدس الشرقية كعاصمة للفلسطينيين.

ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن المعسكر اليميني المتشدد من المفترض أن يعرب عن معارضته للخطة الأمريكية، فيما يتعلق بإخلاء المستوطنات، فيما أوضحوا أن ملف تبادل الأراضي يمكن طرحه على الاستفتاء الشعبي.

سبوتنيك