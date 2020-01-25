النقر يعلن تشكيلة الهلال أمام بلاتينيوم الزيمبابوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن مدرب الهلال السوداني الفاتح النقر التشكيلة التي سيلعب بها مباراة اليوم”السبت” أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات بأبطال إفريقيا،وضمت القائمة كلٍ من جمال سالم، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي، أطهر الطاهر، فارس عبد الله، محمد دراج، مؤمن عصام بشة الصغير.وسيقود مركز الهجوم وليد الشعلة وعماد محسن،ويملك الهلال السوداني في جعبته”6″ نقاط بالمركز الثالث للمجموعة الثانية، فيما يجمع بلاتيينوم الزيمبابوي نقطة وحيدة.

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