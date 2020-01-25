إتفاقية مع شركة نمساوية لإستبدال آليات توليد بخزان الروصيرص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت وزارة الطاقة والتعدين، عن توقيع اتفاقية مع شركة (Andritz) النمساوية، لاستبدال بعض الآليات الخاصة بالتوليد في خزان الروصيرص بتكلفة نحو (3) ملايين دولار.

وتشمل الآليات (الريش) في وحدات (5 و6 و7) بخزان الروصيرص.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد لـ(باج نيوز) اليوم “السبت”، أن الهدف من الاتفاق رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل ساعات التوقف للصيانة، بجانب الإسهام في إطالة فترة عمل تلك الآليات.

من جانبه، قال مدير شركة التوليد المائي محمد أرو لـ(باج نيوز)، إن عمر “الريش” الحالية في وحدات (5 و6 و7) حوالي (20) عاماً، إلا أنها تعمل بشكلٍ جيد بعد إجراء عمليات الصيانة.

وأضاف: “كان من المفترض أن يتم تغييرها منذ العام 2015م لتفادي مشكلات انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف”.

وأكد بدء عمليات تركيب “الريش” الجديدة خلال العام المقبل.