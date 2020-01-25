ولاية شمال دارفور تبدأ إجراءات السيارات غير المقننة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت ولاية شمال دارفور، بدء عمليات تخليص العربات غير المقننة غداً الأحد بحاضرة الولاية الفاشر، وبمحطة جمارك محلية مليط.

وأوضح الولاية أن الإجراء يجيئ تنفيذاً لتوجيهات المجلس السيادي الانتقالي مؤخرا.

وطالب تعميم من إدارة جمارك الولاية، أصحاب تلك السيارات بإحضار المستندات التي تمكن من تخليص سياراتهم وتشمل “عقد الشراء الليبي- الإقرار المشفوع باليمين- أصل وصورة من إثبات الشخصية- صورة لرقم الشاسيه المنحوتة بالعربة، ودفع القيمة+ الرسوم+ غرامة ٥٪”.

وأعلن التعميم، أن عمليات التخليص ستستمر من يوم غدٍ الأحد وحتى الأحد (٩ فبراير المقبل)، وأكد عدم وجود استثناءات بعد ذلك التاريخ. المادة السابقة صافحني بحرارة.. بقلم صلاح الدين عووضة المقالة القادمة إتفاقية مع شركة نمساوية لإستبدال آليات توليد بخزان الروصيرص

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