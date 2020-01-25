مهرجان للمصارعة بالنيل الازرق

التاريخ: 25-يناير-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة Advertisements وسط حضور جماهيري حاشد استضاف ملعب السكة الحديد بمدينة الدمازين، يوم الجمعه، انطلاقة مهرجان المصارعة الأول تحت شعار “معا من اجل السلام والتعايش السلمي” بحسب ( سونا) برعاية والي النيل الازرق المكلف اللواء ركن يس ابراهيم عبد الغني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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