عصابة تهدد وتضرب صاحب منزل وتستولي على مبالغ مالية

التاريخ: 25-يناير-2020
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تسللت عصابة متفلتة إلى منزل مواطن وقامت بتهديده وضربه والاستيلاء منه على مبلغ مالي وذلك بضاحية غرب الحارات بأم درمان.
ونقل مصدر، أن المواطن قد عاد إلى منزله صباحاً ليتفاجأ بعدد من أفراد العصابة من بينهم شاب ملثم داخل منزله وعندما قاومهم قاموا بضربه وتهديده والاستيلاء على مبلغ مالي.
وفور وقوع الحادث بحسب صحيفة المجهر، تم إبلاغ الشرطة التي باشرت تحرياتها بعد أن أخذت أوصاف المتهمين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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