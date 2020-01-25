التاريخ: 25-يناير-2020 فى : حوادث 1 مشاهدة تمكن لصوص من تسور حظيرة تاجر مواشي والاستيلاء منه على (13) رأساً من الضأن وذلك بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. Advertisements ونقل مصدر، أن اللصوص تسللوا إلى الحظيرة واستولوا على الماشية، وأن التاجر اكتشف الحادثة مساءً وعلى الفور بحسب صحيفة المجهر، توجه إلى مخفر الشرطة مدوناً بلاغاً بالحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لصوص يستولون على (13) رأساً من الضأن من تاجر مواشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.